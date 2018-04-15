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العاهل الأردنى يصل الظهران لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربية

الأحد، 15 أبريل 2018 11:28 ص
العاهل الأردنى يصل الظهران لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين


كتب سمير حسنى
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وصل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الظهران لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربية.

يشار إلى أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.


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