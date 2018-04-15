العاهل الأردنى يصل الظهران لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربية

العاهل الأردنى يصل الظهران لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربيةالأحد، 15 أبريل 2018 11:28 ص
العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين
إضافة تعليق
وصل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الظهران لرئاسة وفد بلاده فى القمة العربية.
يشار إلى أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.
إضافة تعليق
غارات "الثلاثى" على سوريا فى عيون بكين.. الحكومة الصينية ترفض وتؤكد: عدوان على السيادة.. ومحللون: أهداف أمريكا من الهجوم الصاروخى تقوية العلاقات مع الحلفاء وتقليص نفوذ طهران وموسكو.. وواشنطن تتراجع فى عهد ترامب
"النعيمى" قصة إرهابى قطرى يحتفى "تميم" بزواج نجله.. تنظيم الحمدين يسخّر الإعلام لمباركة الزواج.. النعيمى مهندس تمويل العمليات الإرهابية من خلال التبرعات.. أدرجته واشنطن كإرهابى دولى.. والدوحة تواصل حمايته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة