الجيش التركى: مقتل قيادى فى "العمال الكردستانى" شمال العراق

الجيش التركى: مقتل قيادى فى "العمال الكردستانى" شمال العراقالأحد، 15 أبريل 2018 04:47 م
الجيش التركى
إضافة تعليق
أعلن الجيش التركى، اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من قتل قيادى بحزب العمال الكردستانى، مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وقالت هيئة رئاسة الأركان التركية - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن سلاح الجو شن غارات جوية على مواقع حزب العمال، فى منطقة (هاكورك - كانى راش) شمال العراق، وأسفرت عن قتل القيادى بالحزب بيردال برهانلي، المدرج على قائمة النشرة الحمراء.
يشار إلى أن قوات الأمن والجيش فى تركيا، يستهدفان مواقع حزب العمال الكردستاني، على عدة جبهات ردا على ما تقول انقرة إنها هجمات ينفذه الحزب الكردستانى داخل تركيا وخارجها.
إضافة تعليق
أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة