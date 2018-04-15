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الجيش التركى: مقتل قيادى فى "العمال الكردستانى" شمال العراق

الأحد، 15 أبريل 2018 04:47 م
الجيش التركى: مقتل قيادى فى "العمال الكردستانى" شمال العراق الجيش التركى


أنقرة (أ ش أ)
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أعلن الجيش التركى، اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من قتل قيادى بحزب العمال الكردستانى، مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

وقالت هيئة رئاسة الأركان التركية - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن سلاح الجو شن غارات جوية على مواقع حزب العمال، فى منطقة (هاكورك - كانى راش) شمال العراق، وأسفرت عن قتل القيادى بالحزب بيردال برهانلي، المدرج على قائمة النشرة الحمراء.

يشار إلى أن قوات الأمن والجيش فى تركيا، يستهدفان مواقع حزب العمال الكردستاني، على عدة جبهات ردا على ما تقول انقرة إنها هجمات ينفذه الحزب الكردستانى داخل تركيا وخارجها.

 

 


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