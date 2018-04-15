اختيار عميد طب المنصورة عضوا فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

اختيار عميد طب المنصورة عضوا فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيةالأحد، 15 أبريل 2018 01:10 م
الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بتشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي،يضم الدكتور حسام أحمد عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات وكل من الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،عمداء كليات طب القاهرة ، عين شمس وأسيوط والاسكندرية وعميد طب الأسنان جامعة القاهرة عميد كلية التمريض جامعة عين شمس.
وأصدر وزير التعليم العالى قراره بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وينص القانون علي إنشاء مجلس أعلي للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
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