اختيار عميد طب المنصورة عضوا فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية







الدقهلية ـ شريف الديب

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بتشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي،يضم الدكتور حسام أحمد عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات وكل من الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،عمداء كليات طب القاهرة ، عين شمس وأسيوط والاسكندرية وعميد طب الأسنان جامعة القاهرة عميد كلية التمريض جامعة عين شمس.