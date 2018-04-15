اختتام أعمال القمة العربية الـ29 بالظهران فى السعودية







الظهران (أ ش أ)

اختتمت مساء اليوم الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" والتى عقدت برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقد أقرت القمة مشاريع القرارات التى كانت مدرجة على جدول أعمالها وتتضمن 18 بندا تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما صدر عن القمة "إعلان الظهران" الذى يعكس وجهة نظر القادة العرب فى جميع الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة .