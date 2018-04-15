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الأحد، 15 أبريل 2018 07:30 م
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اختتام أعمال القمة العربية الـ29 بالظهران فى السعودية

الأحد، 15 أبريل 2018 06:34 م
اختتام أعمال القمة العربية الـ29 بالظهران فى السعودية القمة العربية


الظهران (أ ش أ)
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اختتمت مساء اليوم الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران أعمال القمة العربية العادية الـ29 "قمة القدس" والتى عقدت برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقد أقرت القمة مشاريع القرارات التى كانت مدرجة على جدول أعمالها وتتضمن 18 بندا تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما صدر عن القمة "إعلان الظهران" الذى يعكس وجهة نظر القادة العرب فى جميع الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة .

 

 


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