أبو مازن: القدس تشهد هجمة استيطانية غير مسبوقة بدعم من الإدارة الأمريكية







الظهران (أ ش أ)

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن " أن القدس الشريف تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة تهدف إلى الاستيلاء على أرضها وتهجير أهلها وطمس هويتها التاريخية وإنتمائها العربى الإسلامى والمسيحى الأصيل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت نفسها طرفاً فى الصراع بقرارها اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل ما جعل الحديث عن خطة سلام أمريكية أمراً غير ذى مصداقية.

وأعرب الرئيس الفلسطينى - فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية ال29 بالظهران - عن تقديره لاعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسمية القمة العربية "بقمة القدس" وتبرعه لبرنامج الاوقاف الاسلامية بالقدس ووكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا).

وأضاف أن الاجتماع اليوم فى وقت تشهد فيه القدس الشريف هجمة استيطانية غير مسبوقة تهدف إلى الاستيلاء على ارضها وتهجير أهلها وطمس هويتها التاريخية وإنتمائها العربى الاسلامى والمسيحى الاصيل ، مشيرا إلى أنها أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبى محمد وهى أيضا بها كنيسة القيامة وعلى دروبها سار سيدنا المسيح عليه السلام.