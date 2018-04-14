وزير خارجية روسيا: اتفقنا مع سوريا على تسهيل عمل المفتشين فى دوما

وزير خارجية روسيا: اتفقنا مع سوريا على تسهيل عمل المفتشين فى دوماالسبت، 14 أبريل 2018 04:30 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه تم الاتفاق مع الجانب السورى لتسهيل مهمة فريق التحقيق فى استخدام الكيماوى بدوما، مشدداً على أن الخطوات الغربية فى سوريا غير مقبولة وليست قانونية.
وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفى، أن الضربة العسكرية التى استهدفت سوريا جاءت عشية بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
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