وزير الخارجية الروسى: الضربات أجهضت الفرصة المناسبة لتحقيق السلام فى سوريا

ضرب سوريا ـ صورة أرشيفية







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن وزير الخارجية الروسى قال بأن الضربات جاءت فى وقت الفرصة المناسبة لتحقيق السلام فى سوريا.