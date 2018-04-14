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وزير الخارجية الروسى: الضربات أجهضت الفرصة المناسبة لتحقيق السلام فى سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 05:10 ص
وزير الخارجية الروسى: الضربات أجهضت الفرصة المناسبة لتحقيق السلام فى سوريا ضرب سوريا ـ صورة أرشيفية


كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن وزير الخارجية الروسى قال بأن الضربات جاءت فى وقت الفرصة المناسبة لتحقيق السلام فى سوريا.
 

 


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