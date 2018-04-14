video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر صور الملازم أول وليد صديق أحد شهداء إحباط الهجوم الإرهابى بسيناء

السبت، 14 أبريل 2018 01:21 م
ننشر صور الملازم أول وليد صديق أحد شهداء إحباط الهجوم الإرهابى بسيناء الشيهد الملازم أول مهندس وليد صديق


الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

استشهد اليوم السبت، الملازم أول مهندس وليد صديق، فى إحباط محاولة استهداف أحد معسكرات القوات المسلحة بوسط سيناء، والذى أسفر عن مقتل 14 تكفيريا واستشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة.

 

وحصل"اليوم السابع" على صور الشهيد وليد صديق، ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

 

ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بحضور قيادات من القوات المسلحة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى للمحافظة.

الملازم مع أصدقائه المجندين

الملازم مع أصدقائه المجندين

 

الملازم وليد صديق بصحراء سيناء
الملازم وليد صديق بصحراء سيناء

 

الملازم وليد صديق
الملازم وليد صديق

 

الملازم وليد على أحد الشواطئ
الملازم وليد على أحد الشواطئ

 

الملازم وليد مع أصدقائه على أحد الشواطئ
الملازم وليد مع أصدقائه على أحد الشواطئ

 

الملازم وليد مع أصدقائه
الملازم وليد مع أصدقائه

 

الملازم وليد ينعى أحد أصدقائة على صفتحته الشخصية
الملازم وليد ينعى أحد أصدقائة على صفتحته على موقع التواصل الاجتماعى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات المسلحة تقضى على 27 تكفيريا وتدمر 30 عبوة ناسفة بعملية سيناء 2018

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

شهد سيناء

مقتل 14 تكفيرى

المحلة الكبرى

الشهيد وليد صديق

هجوم ارهابى




لا تفوتك
الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

الخارجية: مصر تعرب عن قلقها من التصعيد فى سوريا.. وتطالب بـ"تحقيق شفاف"

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

مقتل 14 تكفيريا فى إحباط هجوم إرهابى بوسط سيناء.. واستشهاد 8 أبطال

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

صور وفيديو.. الشعب السورى يتحدى الغارات برفع صورة بشار والعلم فى الشوارع.. مغردون على مواقع التواصل الإجتماعى: خضنا حربا مع 3 دول أثناء نومكم وخلصت.. وتيريزا ماى تتلعثم فى الرد على أسئلة الصحفيين

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

البنك الدولى يعلن تفاصيل دعم التعليم قبل الجامعى بـ 500 مليون دولار.. سحر نصر: الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.. أسعد عالم المدير الإقليمى: نسعى لربط الشباب المصرى بسوق العمل

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

الضربات فى سوريا ..موسكو تكشف نوعية منظومة الدفاع الجوى المضادة للقصف الثلاثى

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

ننشر صورة لأحد صواريخ العدوان الثلاثى أسقطته الدفاعات السورية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة