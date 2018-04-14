ننشر صور الملازم أول وليد صديق أحد شهداء إحباط الهجوم الإرهابى بسيناء

ننشر صور الملازم أول وليد صديق أحد شهداء إحباط الهجوم الإرهابى بسيناءالسبت، 14 أبريل 2018 01:21 م
الشيهد الملازم أول مهندس وليد صديق
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استشهد اليوم السبت، الملازم أول مهندس وليد صديق، فى إحباط محاولة استهداف أحد معسكرات القوات المسلحة بوسط سيناء، والذى أسفر عن مقتل 14 تكفيريا واستشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة.
وحصل"اليوم السابع" على صور الشهيد وليد صديق، ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بحضور قيادات من القوات المسلحة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى للمحافظة.
الملازم مع أصدقائه المجندين
الملازم وليد صديق بصحراء سيناء
الملازم وليد صديق
الملازم وليد على أحد الشواطئ
الملازم وليد مع أصدقائه على أحد الشواطئ
الملازم وليد مع أصدقائه
الملازم وليد ينعى أحد أصدقائة على صفتحته على موقع التواصل الاجتماعى
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