ننشر صور المجند سمير عبد اللطيف أحد شهداء إحباط الهجوم الإرهابى بسيناء







السويس- سيد نون

استشهد اليوم السبت، المجند سمير أحمد عبد اللطيف، فى إحباط محاولة استهداف أحد معسكرات القوات المسلحة بوسط سيناء، والذى أسفر عن مقتل 14 تكفيريا، واستشهاد 8 من أبطال القوات المسلحة.

وحصل"اليوم السابع" على صور الشهيد ابن حى فيصل بمحافظة السويس.

ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بحضور قيادات من القوات المسلحة، واللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محمد جاد، مدير الأمن، حيث وصل جثمان الشهيد للمستشفى العسكرى بمدينه السلام بالسويس، استعدادا لمراسم تشيع جثمان الشهيد.



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