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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 14 أبريل 2018 11:56 ص
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و9 سفن بضائع عامة،بينما غادرت 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم، عن مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2487 طن قمح، و61 سيارة نقل محملة بـ 2629 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136061 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23227 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 9500 طن يوريا، و2715 طن فوسفات، 3764 طن رمل و1100 طن علف بنجر .

 


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