من نابلس إلى دمشق.. فلسطينيون يتظاهرون رفضا للغارات على سوريا (صور)







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر المواطنين الفلسطينين اليوم السبت، فى نابلس ضد الغارات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على مواقع عسكرية ومطارات فى دمشق.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أدانت بشدة العدوان الأمريكى – البريطانى – الفرنسى، الذى استهدف سوريا بصواريخهم الغاشمة الليلة الماضية.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى بيان صحفى،حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن هذا العدوان يميط اللثام مجددا عن وجه هذه الدول الاستعمارية الإمبريالية التى تتشدق بالقانون الدولى وحقوق الإنسان، حيث جاء عدوانها، ضد دولة عربية لها سيادتها، وشخصها الدولى فى مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفا للأعراف والمواثيق والمعايير الدولية، بما يؤكد عدم احترام والتزام دول العدوان بالأمم المتحدة وما يصدر عن مؤسساتها، كما اعتبرت أن العدوان جاء استباقا وتجاوزا للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية، المزمع إجرائه من قبل منظمة حظر السلاح الكيميائى



تظاهر المواطنيين الفلسطينيين



جانب من تظاهرات الفلسطينيين



تظاهر مواطنون فلسطينيون