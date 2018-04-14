





رويترز

أعلنت مصادر، اليوم السبت، أن مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون الذهاب إلى دوما السورية اليوم.

وندد محققون فى جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة أمس الجمعة بالاستخدام المشتبه به لأسلحة كيماوية فى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية بسوريا ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسئولين عن الهجوم.