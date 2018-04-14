مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون الذهاب إلى دوما السورية اليومالسبت، 14 أبريل 2018 11:28 ص
دوما السورية -أرشيفية
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أعلنت مصادر، اليوم السبت، أن مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون الذهاب إلى دوما السورية اليوم.
وندد محققون فى جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة أمس الجمعة بالاستخدام المشتبه به لأسلحة كيماوية فى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية بسوريا ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسئولين عن الهجوم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة فى بيان صدر فى جنيف "الجناة فى مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم".
وأضافت "نشدد على ضرورة حفظ الأدلة وندعو كل السلطات المعنية لضمان عدم عبث أى طرف بالمواقع المشتبه بها والأغراض والشهود أو الضحايا قبل تمكن المراقبين والمحققين المستقلين من الوصول للمنطقة".
وأشارت اللجنة إلى أن مفتشين من المنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية سيزورون المنطقة قريبا.
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