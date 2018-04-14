مسئول أمريكى: واشنطن تشن هجماتها فى سوريا بصواريخ كروز

مسئول أمريكى: واشنطن تشن هجماتها فى سوريا بصواريخ كروزالسبت، 14 أبريل 2018 03:38 ص
صاروخ كروز
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قال مسئول أمريكى لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ كروز من طراز توماهوك فى غاراتها فى سوريا، وتستهدف عدة أهداف فى هذا البلد دون أن يكشف عما إذا كانت طائرات أمريكية تشارك أيضا فى الهجوم.
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