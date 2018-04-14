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محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان فى جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة

السبت، 14 أبريل 2018 08:16 م
محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان فى جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة


القليوبية أحمد عبد الهادى بكير ونيفين طه
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شيع المئات من أهالى شبرا الخيمة، اليوم السبت، فى جنازة شعبية ورسمية مهيبة شهيد سيناء المقدم أحمد حامد الخولى، ابن منطقة دمنهور شبرا الخيمة.

وخرجت الجنازة من مسجد القوات المسلحة بمساكن الضباط بشبرا، بمشاركة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والنائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب وعبد الحميد أبوالعزم رئيس مدينة شبرا الخيمة، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشاركين فيها الهتافات المنددة بالإرهاب والإرهابين، مطالبين باستكمال الحرب الشاملة على الإرهاب للقضاء على الجماعات الإرهابية بسيناء.

ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية التعازى لأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة، وهذا وسام على صدر كل قليوبى، خاصة وأن التاريخ سيخلدهم دائمًا، مؤكدا على إصرار الدولة المصرية على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل الشهداء، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يهزم الأوطان، وأن الشهيد ليس الأول ولن يكون الأخير فهناك كل يوم شهيد وكلنا جميعا فداء للوطن الغالى، فمصر لن تفرط فى ترابها الغالى وستظل رغم أنف الحاقدين الذين يتاجرون بالدين وهو منهم براء.

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (1)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (2)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (3)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (4)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (5)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (6)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (7)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (8)
 

 

جنازة الرائد أحمد الخولى بشبرا الخيمة (9)
 

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