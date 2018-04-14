فيديو.. السفير الروسى بالأمم المتحدة: هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا "عدوان"السبت، 14 أبريل 2018 05:26 م
السفير الروسى بالأمم المتحدة
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أعلن السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا، أن روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت، فى نهاية اجتماعه الطارئ، اليوم السبت، على مشروع قرار يندد بالضربات الغربية فى سوريا، وتعرب روسيا فى هذا المشروع عن قلقها البالغ حيال العدوان على دولة تتمتع بالسيادة وينتهك القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إن هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا "عمل من أعمال العدوان على دولة ذات سيادة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أظهروا تجاهلا صارخا للقانون الدولى، وأوضح السفير أن الضربات التى قادتها أمريكا على سوريا تهدد مسعى الأمم المتحدة للتوسط إلى حل سياسى للصراع فى سوريا.
وبدأ مجلس الأمن الدولى، السبت، اجتماعا بطلب من روسيا لمناقشة الضربات العسكرية التى شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا ردا على هجوم كيميائى مفترض على الغوطة الشرقية، فيما طرحت روسيا مشروع قرار يدين العمل العسكري، إلا أن سفير بريطانيا في الامم المتحدة قال ان الضربات "محقة وقانونية" وهدفها تخفيف المعاناة الانسانية في سوريا.
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