فيديو.. السفير الروسى بالأمم المتحدة: هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا "عدوان"







رويترز

أعلن السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا، أن روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت، فى نهاية اجتماعه الطارئ، اليوم السبت، على مشروع قرار يندد بالضربات الغربية فى سوريا، وتعرب روسيا فى هذا المشروع عن قلقها البالغ حيال العدوان على دولة تتمتع بالسيادة وينتهك القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إن هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا "عمل من أعمال العدوان على دولة ذات سيادة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أظهروا تجاهلا صارخا للقانون الدولى، وأوضح السفير أن الضربات التى قادتها أمريكا على سوريا تهدد مسعى الأمم المتحدة للتوسط إلى حل سياسى للصراع فى سوريا.