"طب المنصورة" تنظم مؤتمرها السنوى بعنوان "الجديد فى التعليم الطبى والخدمات الصحية"







الدقهلية - محمد حيزة

نظم قطاع شئون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع بكلية الطب جامعة المنصورة مؤتمره السنوى الجديد فى التعليم الطبى والخدمات الصحية، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، ونيابة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وهشام ربيع وكيل وزارة البيئة، والدكتورة فرحة الشناوى مقررة المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، والدكتور محمد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء البهائى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها شاهين أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، والدكتور باسم الديك مقرر المؤتمر.

وتحدث خلال اللقاء الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أهمية القطاع وما يقدمه من خدمات داخل الجامعة وخارجها، كما تناول فى حديثه المشاريع البحثية، حيث أوضح أنه لن يتم تسوية أى مشروع بحثى قبل تطبيقه فى المجتمع وأن هذا هو دور القطاع، فالجامعة هى المستشار الفنى للمجتمع.

وقامت الدكتورة نسرين عمر باستعراض مشروع التنمية والشراكات للقطاع وتوضيح الرؤية والأهداف التى يسعى لتحقيقها، وبيان مدى قدرة القطاع العالية على التوعية المجتمعية، فوكيل الكلية هو عضو فى مجالس إدارة المستشفيات بحكم طبيعة عمله، فقد تم عمل شراكات مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومديرية الصحة والسكان بالدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ومستشفى المنصورة العام والمجلس القومى للسكان ومبادرة شباب مصر ومستشفى برج البرلس، ومستشفى العريش، وبئر العبد، ومستشفى كفر سعد، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية مثل رسالة وصناع الحياة، وكلنا واحد، ومصر الخير، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية الخدمة العامة وتحسين البيئة، بالإضافة إلى التعليم الطبى المستمر والتنسيق مع نقابة الأطباء بالدقهلية لعمل الأوراق والمستندات وكارنيهات العضوية للسادة الأطباء فى الكلية، والمشاركة الطلابية فى العمل المجتمعى لأسرة السلامة، ومنصورة مانشستر، كما قامت لجنة الدعم الطبى بعمل العديد من ندوات التوعية فى الأندية الاجتماعية، والمدارس ومراكز رعاية وتنمية الطفولة، ودور المسنين والأيتام، والقوافل الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشباب والرياضة، فى محافظتى "الدقهلية ودمياط"، ووحدة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة السلامة والصحة المهنية للكليات والمستشفيات الجامعية وتفعيل البحث العلمى.

ومن جانبه، تحدث ممثلى مديرية جهاز وشؤون البيئة، عن الاستشارات الفنية التى يقدمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، ومراحل تدويرها أو التخلص الآمن، وفى لفتة جميلة من الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طالب بتوزيع محاضرة البيئة على مركز الحساب العلمى، والمستشفيات بالجامعة، لتنفيذ هذه التعليمات.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم العديد من الشخصيات الفاعلة فى القطاع، وأيضا كل من قدم المساعدة لتسهيل مهمة القطاع فى القيام بدوره.