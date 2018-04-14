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صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير الوحدات الصحية

السبت، 14 أبريل 2018 01:23 م
صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير الوحدات الصحية المحافظ ووكيل الوزارة


الإسكندرية - جاكلين منير
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افتتح الدكتورمحمد سلطان محافظ الإسكندرية،اليوم، يرافقه الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعمال تطويرية بعدد من الوحدات الصحية، حيث افتتح عيادة الأسنان ووحدة العلاج الطبيعى بمركز طب أسرة "سان ستيفانو"، وذلك بحضور قيادات من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وتفقد المحافظ ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جميع عيادات المركز، ومتابعة  سير العمل بالمركز، وطالبت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل الوزارة الجميع لزيادة الجهد المبذول لخدمة المريض السكندرى لتخفيف العبء على المرضى.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامى بالمديرية، أن الافتتاح يشمل عددا من الوحدات، حيث تم إضافة 5 عيادات طب أسنان متكاملة على مستوى 5 مناطق ذات كثافة سكانية وهى وحدة طب أسرة سيدى بشر ووحدة الأسنان لوحدة طب أسرة العمود ووحدة طب أسرة العجمي البحرية وبرج العرب والمنتزه، وتدعيم وحدة طب أسرة باكوس بخدمات العلاج الطبيعى.

وأشارت إلى أن تجهيزات الخدمات المضافة جاءت بالتعاون مع المجتمع المدنى لتيسير وتوفير الخدمات للمرضى.

تطوير المراكز الطبية (1)
تطوير المراكز الطبية 
تطوير المراكز الطبية (2)
تطوير المراكز الطبية 
تطوير المراكز الطبية (3)
تطوير المراكز الطبية
تطوير المراكز الطبية 4
تطوير المراكز الطبية

 

 
 
 

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