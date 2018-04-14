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صور .. استمرار مبادرة "الحياة ألوان" على أكشاك الكهرباء فى سوهاج

السبت، 14 أبريل 2018 11:51 ص
صور .. استمرار مبادرة "الحياة ألوان" على أكشاك الكهرباء فى سوهاج تلوين أكشاك الكهرباء


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار مبادرة "الحياة ألوان" التى تم اطلاقها منذ بداية مايو من العام الماضى بأحياء ومدن المحافظة لإضفاء لمسات فنية مبهجة على "أكشاك الكهرباء" وتتناسب مع النسق المعمارى المحيط بالمكان لتحمل رسالة توعية بأهمية النظافة وتعميق ثقافة الجمال لدى المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه فور نجاح المبادرة بحى شرق سوهاج تم تعميمها بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على دعمه وترحيبه بمقترحات المواطنين والمشاركات الفنية من الموهوبين من أبناء المحافظة، حتى تظهر مدن وقرى المحافظة بالشكل الحضارى المناسب.

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس حى الكوثر سوهاج إن المبادرة واصلت عملها بنطاق الحى، حيث تم تجميل جداريات المدخل الرئيسى، واكشاك الكهرباء بجوار المصالح الحكومية والشوارع الرئيسية والفرعية، وهناك خطة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الموجودة بالحى من معاهد ومدارس خاصة لدهان الأسوار على أن يتم بشكل حضارى يتميز به الحى.

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (1)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر 

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (2)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (3)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (4)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (5)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر 

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (6)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (7)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (8)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر 

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (9)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر 

 

اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر (10)
اعمال مبادرة الحياة الوان بحي الكوثر

 


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