صحة الشرقية توقع الكشف الطبى على 1587 مواطنا بقرية صان القبلية مجانا







الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية صان القبلية فى مركز صان الحجر، وتوقيع الكشف الطبى على 1587 حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم.

وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة، للوصول للمناطق والقري الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض و الوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض، وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة، مؤكداً على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية صان القبيلة مركز صان الحجر، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1587 مريضا، شمل 103 حالات جراحة، و280 أطفال، و175 أمراض قلب، و183 باطنة، و65 نساء، و232 جلدية، و306 عظام، و149 أنف وأذن، و94 أسنان، بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تليفزيونية، كما تم تحويل 12 مريضا لمستشفي الحسينية المركزي لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.