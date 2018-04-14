س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطوير رصيف 55 بميناء الإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

وقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عقد تطوير رصيف 55 ميناء الإسكندرية، والذى أشاد بدوره الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الذى سيقوم به خلال السنوات القادمة.

س: ما هى تكلفة تطوير رصيف 55 بميناء الإسكندرية؟

بلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير الرصيف 450 مليون دولار.

س: ما هى أطراف الاتفاقية ؟

توقيع الاتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التابعة لقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

س: ما الهدف من تطوير الرصيف؟

يساعد على زيادة دخول السفن العملاقة إلى ميناء الإسكندرية ذات الإمكانيات الضخمة ويساهم فى تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى، كما يساعد على زيادة الاستثمارات والعائد لمصر.

س: ما هى ملامح تطوير الرصيف؟

لإنشاء مشروع المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1800 متر وأعماق 17 مترًا.