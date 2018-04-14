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رصف طريق النعمانى بشبين الكوم بتكلفة 360 ألف جنيه فى المنوفية

السبت، 14 أبريل 2018 01:23 م
رصف طريق النعمانى بشبين الكوم بتكلفة 360 ألف جنيه فى المنوفية رصف طرق - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه جارى رصف طريق النعمانى، بشبين الكوم حى شرق،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 360 ألف جنيه،حيث بلغت نسبة التنفيذ 50%،وذلك بـ 180ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له اليوم،أنه جارى رصف جميع الطرق المعتمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل على رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة، لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم،أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 


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