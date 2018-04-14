رجل الأعمال كامل أبو على: أتوقع عودة السياحة الروسية للغردقة

رجل الأعمال كامل أبو على: أتوقع عودة السياحة الروسية للغردقةالسبت، 14 أبريل 2018 02:17 ص
رجل الأعمال كامل أبو على
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قال رجل الأعمال كامل أبو على، أنه يتوقع عودة السياحة الروسية للغردقة بشكل مباشر قبل نهاية العام الجارى، مؤكدا أن عودة الطيران بين موسكو والقاهرة بداية مبشرة لعودة السياحة الروسية بشكل عام لمصر وتحديدا للغردقة.
وأضاف رجل الأعمال كامل أبو على فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نسبة السياحة الروسية الوافدة عبر رحلات موسكو والقاهرة بعد تشغيل الخط لا تذكر بالنسبة للأرقام قبل عام 2015 لكنها بداية مبشرة.
وأوضح أبو على أن على الجميع العمل للاستعداد لاستقبال السياحة الروسية موضحا أن هناك نسب كبيرة من الدول الأوروبية تزور البحر الأحمر، وعند عودة السياحة الروسية لابد من أن يكون هناك استعدادات خاصة داخل الفنادق المختلفة لاستقبالها لوصولها بنسب كبيرة، قائلا نصاً: "لازم ندى العيش لخبازة" وكل يعمل فى مجاله تخصصه لخدمة مصر وقطاع السياحة بشكل خاص، ولا نحمل القطاع الخاص فوق طاقته.
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