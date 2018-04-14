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رئيس مدينة أشمون يطلق اسم شهيد سيناء على مدرسة صراوة الثانوية الجديدة

السبت، 14 أبريل 2018 11:09 م
رئيس مدينة أشمون يطلق اسم شهيد سيناء على مدرسة صراوة الثانوية الجديدة جنازة الشهيد عبد الحميد محمود أبو المجد


المنوفية - محمود شاكر
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وافق المهندس عبد الحكيم الزفزافى، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد صف ضابط عبد الحميد محمود أبو المجد، الذى استشهد و7 جنود خلال إحباط هجوم إرهابى كبير على أحد المعسكرات فى وسط سيناء، على مدرسة صراوة الثانوية الجديدة .

 

وكان المئات من أهالى قرية صراوة، التابعة لمركز أشمون قد شيعوا جثمان الشهيد، بحضور عدد من القيادات، وردد المشاركون فى تشييع الجثمان عبارات "يا شهيد نام وارتاح واجنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

 

وقال أحمد سعيد، أحد أقارب الشهيد، إنه متزوج منذ ما يقرب من عام ونصف العام ولديه طفل رضيع، وكان يحبه جميع أهالى القرية، لافتا إلى أنهم يطالبون بالقصاص من المتورطين فى قتله هو وزملائه.

 

وخيمت حالة من الحزن الشديد على القرية، والقرى المجاورة، عقب تردد الأنباء، وانتظروا بالشوارع المختلفة حتى وصول الجثمان الذى تم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

 

وكان العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، قد صرح صباح اليوم بأنه فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء، تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى.

 

وأضاف أن مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فردًا منهم 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ، حاولوا اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء.


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