رئيس الوزراء اليونانى: لن نشارك فى الضربات الجوية ضد سوريا







أثينا (أ ش أ)

قالت مصادر حكومية يونانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس أكد للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفى جرى بينهما، اليوم السبت، أن القوات المسلحة اليونانية لن تشارك فى أية عمليات فى سوريا.

ووفقا لصحيفة "كاثمرينى" اليونانية، فقد دعا تسيبراس ماكرون لمناقشة الضربة التى وجهتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، فجر اليوم، ضد أهداف حكومية سورية متعددة كرد فعل للهجوم الكيميائى المزعوم على مدينة الدوما السورية، الأسبوع الماضى .

وأدان رئيس الوزراء اليونانى استخدام الأسلحة الكيماوية،وقال أن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم نحو قرار سلمى، مؤكدا أن بلاده لن تشترك فى أية عمليات عسكرية فى سوريا.

فيما أشارت المصادر اليونانية إلى أن تسيبراس وماكرون ناقشا أيضا التصاعد الأخير فى التوترات بين اليونان وتركيا، واتفقا على تعزيز التعاون اليوناني-الفرنسى فى مجال الدفاع.