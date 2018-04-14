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حماس تدين عدوان أمريكا وحلفائها على سوريا..وتؤكد: عدوان سافر على الأمة

السبت، 14 أبريل 2018 02:13 م
حماس تدين عدوان أمريكا وحلفائها على سوريا..وتؤكد: عدوان سافر على الأمة المتحدث الرسمى باسم حركة حماس فوزى برهوم


كتب - أحمد جمعة
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أدانت حركة "حماس" عدوان أمريكا وحلفائها على الأراضى السورية، واعتبرته عدوانا سافرا على الأمة، يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الاحتلال الإسرائيلى وتمرير مخططاته.

 

واستهجنت حماس على لسان المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، فوزى برهوم، الإدعاءات الأمريكية بحماية المدنيين، بينما تؤيد وتدعم بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته وقتل المدنيين الفلسطينيين العزل، مؤكدة على ضرورة إنهاء الخلافات والصراعات العربية وتوحيد صفوفها، وتعزيز عوامل ومقومات صمود شعوبها وحقن دمائهم واحترام إرادتهم كركيزة أساسية فى مواجهة أى عدوان.

 

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أكدت أن عدوانا ثلاثيا غادرا نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فى الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم عبر إطلاق حوالى 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية فى دمشق وخارجها.

 

وأضافت القيادة العامة للجيش السورى، أن منظومات دفاع الجو السورية تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فى حين تمكن بعضها من إصابة أحد مبانى مركز البحوث فى برزة الذى يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التى استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح 3 مدنيين.

 

وأكدت القيادة العامة للجيش السورى استمرارها فى الدفاع عن سوريا وحماية مواطنيها، وشددت على أن مثل هذه الاعتداءات لن تسنى قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار فى سحق ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافية السورية، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا تصميما على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين.


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