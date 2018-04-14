حزب الله: حرب واشنطن ضد دمشق لن تحقق أهدافها

حزب الله: حرب واشنطن ضد دمشق لن تحقق أهدافهاالسبت، 14 أبريل 2018 08:06 ص
حسن نصر الله
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أكد حزب الله اللبنانى فى تصريح مقتضب، اليوم السبت، أن حرب واشنطن ضد دمشق لن تحقق أهدافها.
من جانبها نددت سوريا بـ"العدوان البربرى الغاشم" على أراضيها بعد الضربات التى وجهتها واشنطن وباريس ولندن ضد مراكز ومقرات عسكرية، فجر السبت، رداً على هجوم كيميائى مفترض فى مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه.
وأوردت وزارة الخارجية السورية فى بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "سانا"، ان "توقيت العدوان الذى يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا.. يهدف أساساً الى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها فى محاولة لعدم فضح اكاذيبهم وفبركاتهم".
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