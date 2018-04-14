حركة أمل اللبنانية: العدوان على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولى







كتبت آمال رسلان

أدان المكتب السياسى ل​حركة أمل​ اللبنانية العدوان الثلاثى على الجمهورية العربية السورية، ورأت الحركة فى بيانها أن العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى واعتداءا صارخا على ​الدولة السورية​ العضو المؤسس للأمم المتحدة.

واعتبرت الحركة فى بيانها، أن "​حركة أمل​ ومعها كل الشرفاء ﻻ يمكنهم أن ينأوا بأنفسهم عن استهداف ​سوريا​ ودورها خصوصا أن هذا العدوان فى تداعياته يطاول منطقة الشرق لأوسط، فهو يأتى فى توقيت مشبوه يتزامن مع تحرير الجيش العربى السورى لمساحات واسعة من الجغرافية السورية من سطوة الإرهاب ومع انصراف ​العراق​ ولبنان لإنجاز استحقاقاتهما التشريعية ومع هبّة ​الشعب الفلسطينى​ للتأكيد على حقه فى العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

وختمت الحركة بيانها، أن "حركة أمل بقدر ما تعبر عن شجبها واستنكارها لهذا العدوان، تشيد بشجاعة القيادة والجيش و​الشعب السورى​ فى تحفزهم وتأهبهم الذى مكنهم من إسقاط أهداف العدوان".