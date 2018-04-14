تواصل مبادرات تنظيف نهر النيل بالأقصر للحفاظ عليه أمام السائحين







الأقصر – أحمد مرعى

واصل شباب الأقصر، اليوم السبت، من حملاتهم لتنظيف نهر النيل، وذلك للحفاظ عليه من القمامة ومخلفات المواطنين والحيوانات النافقة، وذلك بمشاركة عدد من السياح الأجانب.

وجاءت المبادرة الشبابية لإنهاء المشهد السيئ الذى آلت إليه ضفتى نهر النيل بالمدينة، وإزالة القمامة والأوراق والخشب والمخلفات التى تلقيها المراكب النيلية والمعديات والبواخر السياحية بصورة لا تليق بالأقصر.

وقالت "مارى دريبكورت" فرنسية الجنسية وتعيش بالأقصر، أنها بدأت فى حملات النظافة منذ سنوات لتنظيف نهر النيل، وأزالوا منها حيوانات وطيور نافقة وبقايا مخلفات وأحذية وأقمشة ومخلفات صلبة، مؤكدة على أنه يجرى تخصيص يوم فى الأسبوع لأى مواطن أقصرى، يتطوع للمشاركة فى التنظيف بصورة دائمة لنهر النيل للحفاظ عليه.

وأضافت مارى التى تعيش بغرب الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنها تعشق مصر، ولذلك شاركت فى المبادرة مع كل من جمعية المرشدين السياحيين، وجمعية زاد الخيرية، وجمعية شباب الخير، ولجنة الزكاة ونايل بالاس الخيرية، وعمال قطاع نظافة الجنوب، ويجرى استكمال تلك المبادرة الطيبة.



شباب بمدينة الأقصر يواصلون مبادرات تنظيف نهر النيل للحفاظ عليه أمام السائحين



جانب من القمامة التى تم رفعها بالمبادرة



السياح يشاركون فى مبادرة تنظيف نهر النيل بالأقصر



عمال مجالس المدن خلال المشاركة فى تنظيف نهر النيل



رفع المخلفات من ضفتى نهر النيل بالأقصر