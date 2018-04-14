"تعليم أسوان" يناقش تبادل الخبرات مع ممثلى تسويق التكنولوجيا والابتكار

"تعليم أسوان" يناقش تبادل الخبرات مع ممثلى تسويق التكنولوجيا والابتكارالسبت، 14 أبريل 2018 01:45 م
لقاء تعليم أسوان مع ممثلى تسويق التكنولوجيا والابتكار
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التقى مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،بممثلى مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بجامعة أسوان "تايكو أسوان"، لبحث تبادل الخبرات بين الجانبين.
واتفق الطرفان على عقد بروتوكول تعاون مشترك بين مكتب تسويق التكنولوجيا بالجامعة والوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم، بهدف تبنى مشروعات للطلاب والطالبات بالتعليم الفنى والعام، ودعمها من خلال إشراكهم فى المسابقات القومية والمحلية.
حضر اللقاء، كلاً من الدكتور العطار على محمد، مدير مكتب براءة الاختراع بجامعة أسوان، ومحمود رزق، مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، وجواهر فؤاد، مسئولة ريادة الأعمال بالوحدة.
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