تشيع جثمان الشهيد النقيب محمد عادل بمسقط رأسه بمنيا القمح فى الشرقية







الشرقية- فتحية الديب

شيعت مساء اليوم السبت، جنازة شهيد سيناء النقيب محمد عادل، فى جنازة شعبية، بمسقط رأسه بندر منيا القمح بمحافظة الشرقية، وشارك فى الجنازة أقارب الشهيد وعدد من القيادات الشرطة والقيادات التنفيذية، وردد المشعين في الجنازة هتافات لا اله الا الله الشهيد حبيب الله.

فيما ينتظر أهالى قرية العصايد بمركز ديرب نجم، وصول جثمان النقيب مقاتل "خالد سليمان" لتشيع جثمانه.











