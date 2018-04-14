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تركيا تعلن تلقيها إخطارا مسبقا بالضربات على سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 09:48 ص
تركيا تعلن تلقيها إخطارا مسبقا بالضربات على سوريا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


رويترز
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قال ماهر أونال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا في مقابلة مع تلفزيون (سى.إن.إن ترك) إن أنقرة أُبلغت بالضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا قبل تنفيذها.

وفي وقت سابق اليوم السبت وصف مصدر فى الخارجية التركية الضربات الجوية ضد الحكومة السورية بأنها رد "مناسب".

 

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية،أكدت إن عدوانا ثلاثيا غادرا نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فى الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة من فجر اليوم عبر إطلاق حوالى 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية فى دمشق وخارجها.

وأضافت القيادة العامة للجيش السورى، أن منظومات دفاع الجو السورية تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فى حين تمكن بعضها من إصابة أحد مبانى مركز البحوث فى برزة الذى يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التى استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح 3 مدنيين.

وأكدت القيادة العامة للجيش السورى استمرارها فى الدفاع عن سورية وحماية مواطنيها، وشددت على أن مثل هذه الاعتداءات لن تسنى قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار فى سحق ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافية السورية، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا تصميماً على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين

 

 

 


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