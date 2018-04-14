بدء تنفيذ مشروع زراعى على مساحة 600 فدان لشباب الخريجيين بالوادى الجديد

بدء تنفيذ مشروع زراعى على مساحة 600 فدان لشباب الخريجيين بالوادى الجديدالسبت، 14 أبريل 2018 06:38 ص
المهندس عادل عباس رئيس مدينة بلاط بالوادى الجديد
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء تنفيذ أحد المشروعات الزراعية بمركز بلاط على مساحة 600 فدان لصالح إحدى الشركات والتى تعتمد على أحدث نظم التشغيل بالرى المطور والطاقة الشمسية بهدف توفير فرص عمل لشباب الخريجيين من أهالى مركزى الداخلة وبلاط حيث تم الانتهاء من إجراءات طرح المساحة فى المزاد العلنى والتى فازت بها الشركة التى بدأت فعليا فى العمل لتنفيذ المشروع .
وأضاف عباس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تمت إجراء عدد من المقابلات الخاصة بتوظيف عدد كبير من الشباب فى الشركة الزراعية والتى التزمت بتنفيذ مشروع زراعى متكامل يحقق أفضل نسب الانتاج الزراعى وذلك ضمن خطط المحافظة للتوسع فى المشروعات الزراعية وبدعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لتقديم التسهيلات الخاصة بتلك المشروعات .
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