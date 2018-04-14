المعارضة الأمريكية تطالب الكونجرس بالتصويت قبل أى ضربات جديدة على سوريا







(أ ف ب)

أكدت المعارضة الديمقراطية فى الكونجرس الأمريكى، اليوم السبت، بعد الإعلان عن الضربات على سوريا، أن أى عمل عسكرى واسع لاحقا يتطلب رؤية استراتيجية محددة وتصويتا فى الكونجرس.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صرح أن "الضربات الدقيقة" يمكن أن تتواصل "إلى ان يكف النظام السورى عن استخدام عناصر أسلحة كيميائية".

لكن زعيمة الأقلية الديمقراطية فى الكونجرس نانسى بيلوسى دعت الرئيس ترامب الى تقديم خطة مفصلة الى الكونغرس اذا كان يريد توسيع عمله العسكري. وقالت فى بيان ان "ليلة من الضربات الجوية لا يمكن ان تكون بديلا لاستراتيجية متماسكة".

وأضافت أنه "على الرئيس ان يأتى إلى الكونجرس ليطلب موافقة جديدة على استخدام القوة العسكرية وتقديم مجموعة واضحة من الأهداف والعمل على أن يحاسب (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين على حمام الدم الذى سمح به".وعتمدت القوات الاميركية فى السنوات الاخيرة فى عملياتها ضد المجموعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية بما فى ذلك فى سوريا، على موافقة تحمل اسم "إذن لاستخدام القوة العسكرية" (أوثورايزيشن فور يوز اوف ميليتارى فورس - ايه يو ام اف) صوت عليها الكونجرس بعيد اعتداءات 11سبتمبر 2001.

ومع انهم يعترفون بان الهجوم الكيميائى المفترض الذى نسب الى نظام دمشق "مقيت"، قال السناتور تيم كاين ان الضربات التى تم توجيهها ليل الجمعة السبت غير مشروعة.

وقال كاين الذى كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس فى 2016 مع ميلارى كلينتون أن "ىخر ما يجب ان يفعله الكونغرس هو إطلاق يد هذا الرئيس ليحارب اى اشخاص وكيفما اتفق". واضاف "يجب ان نضع حدودا واضحا قبل ان يبدأ حربا اخرى".

وتابع "اليوم كانت ضربة ضد سوريا. ما الذى سيمنعه بعد ذلك من قصف إيران أو كوريا الشمالية؟"، فى المقابل، عبر برلمانيون جمهوريون عن ارتياحهم للضربات.

وقال السناتور كورى جاردنر أن هذه العملية "ضرورية" لأن الأمر يتعلق "بمعركة بين الخير والشر، معركة بين الولايات المتحدة والوجه المظلم للبشرية".

لكن جمهوريين ليبراريين مثل النائب جاستن اماش انتقدوا بشدة قرار الرئيس. وقال أماش أن هذه الضربات "غير دستورية وغير قانونية وغير مسؤولة".