video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المعارضة الأمريكية تطالب الكونجرس بالتصويت قبل أى ضربات جديدة على سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 08:35 ص
المعارضة الأمريكية تطالب الكونجرس بالتصويت قبل أى ضربات جديدة على سوريا الكونجرس الامريكى


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أكدت المعارضة الديمقراطية فى الكونجرس الأمريكى، اليوم السبت، بعد الإعلان عن الضربات على سوريا، أن أى عمل عسكرى واسع لاحقا يتطلب رؤية استراتيجية محددة وتصويتا فى الكونجرس.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صرح أن "الضربات الدقيقة" يمكن أن تتواصل "إلى ان يكف النظام السورى عن استخدام عناصر أسلحة كيميائية".

لكن زعيمة الأقلية الديمقراطية فى الكونجرس نانسى بيلوسى دعت الرئيس ترامب الى تقديم خطة مفصلة الى الكونغرس اذا كان يريد توسيع عمله العسكري. وقالت فى بيان ان "ليلة من الضربات الجوية لا يمكن ان تكون بديلا لاستراتيجية متماسكة".

وأضافت أنه "على الرئيس ان يأتى إلى الكونجرس ليطلب موافقة جديدة على استخدام القوة العسكرية وتقديم مجموعة واضحة من الأهداف والعمل على أن يحاسب (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين على حمام الدم الذى سمح به".وعتمدت القوات الاميركية فى السنوات الاخيرة فى عملياتها ضد المجموعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية بما فى ذلك فى سوريا، على موافقة تحمل اسم "إذن لاستخدام القوة العسكرية" (أوثورايزيشن فور يوز اوف ميليتارى فورس - ايه يو ام اف) صوت عليها الكونجرس بعيد اعتداءات 11سبتمبر 2001.

ومع انهم يعترفون بان الهجوم الكيميائى المفترض الذى نسب الى نظام دمشق "مقيت"، قال السناتور تيم كاين ان الضربات التى تم توجيهها ليل الجمعة السبت غير مشروعة.

وقال كاين الذى كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس فى 2016 مع ميلارى كلينتون أن "ىخر ما يجب ان يفعله الكونغرس هو إطلاق يد هذا الرئيس ليحارب اى اشخاص وكيفما اتفق". واضاف "يجب ان نضع حدودا واضحا قبل ان يبدأ حربا اخرى".

وتابع "اليوم كانت ضربة ضد سوريا. ما الذى سيمنعه بعد ذلك من قصف إيران أو كوريا الشمالية؟"، فى المقابل، عبر برلمانيون جمهوريون عن ارتياحهم للضربات.

وقال السناتور كورى جاردنر أن هذه العملية "ضرورية" لأن الأمر يتعلق "بمعركة بين الخير والشر، معركة بين الولايات المتحدة والوجه المظلم للبشرية".

لكن جمهوريين ليبراريين مثل النائب جاستن اماش انتقدوا بشدة قرار الرئيس. وقال أماش أن هذه الضربات "غير دستورية وغير قانونية وغير مسؤولة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف المصرية: انطلاق القمة العربية غداً.. الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز لـ8.4% ورفع النمو 5.8%.. مميش: التهديدات بضرب سوريا لن تؤثر على قناة السويس.. مصر تتقدم 58 مركزاً بمؤشر "جودة الكهرباء"

‎صور.. تفاصيل 90 دقيقة من العدوان الثلاثى على سوريا.. قاذفات B2 Bombers الأمريكية تقصف مراكز البحوث بدمشق.. بريطانيا تمطر حمص بصواريخ شادو.. مقاتلات "الرافال" تشارك فى الضربات.. والجيش السورى يتصدى لـ13 صاروخا

ترامب يستعرض عضلاته فى سوريا.. بكاريكاتير "اليوم السابع"

وزير إسرائيلى: الضربات فى سوريا إشارة مهمة لإيران وسوريا وحزب الله

الجيوش الفرنسية: استخدمنا فرقاطات وطائرات حربية فى الضربات على سوريا

ضرب الاراضى السورية

ضرب سوريا

قصف سوريا

أمريكا تضرب سوريا

سوريا

الاراضى السورية

بشار الأسد

الاسلحه الكيماوية فى سوريا




لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

التعليم تعلن جاهزية المديريات لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: انتهاء وضع الأسئلة وتشكيل الكنترولات.. وتوجيهات بالابتعاد عن الأجزاء المحذوفة والالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة.. وتشدد: لن نسمح بالأخطاء

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

فضائح تنظيم الحمدين بالعين المجردة.. مذكرة برلمانية لتعزيز التعاون بين الرباعى العربى لفضح ممارسات قطر.. نواب: هدفنا التصدى لتمويل الدوحة المشبوه للغرب للإضرار بالعرب.. ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة