الرئاسة السورية: روحانى أبلغ الأسد هاتفيا أن إيران تقف إلى جانب دمشق

الرئاسة السورية: روحانى أبلغ الأسد هاتفيا أن إيران تقف إلى جانب دمشقالسبت، 14 أبريل 2018 11:52 ص
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قالت الرئاسة السورية، اليوم السبت، أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أبلغ نظيره السورى بشار الأسد فى اتصال هاتفى أن إيران تقف إلى جانب سوريا.
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