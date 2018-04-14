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السبت، 14 أبريل 2018 11:51 ص
خالد صلاح
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الرئاسة السورية: روحانى أبلغ الأسد هاتفيا أن إيران تقف إلى جانب دمشق

السبت، 14 أبريل 2018 11:52 ص
الرئاسة السورية: روحانى أبلغ الأسد هاتفيا أن إيران تقف إلى جانب دمشق


رويترز
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قالت الرئاسة السورية، اليوم السبت، أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أبلغ نظيره السورى بشار الأسد فى اتصال هاتفى أن إيران تقف إلى جانب سوريا.


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