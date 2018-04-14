الجامعة العربية تجدد تأكيدها عدم إدراج الأزمة الخليجية على جدول القمة العربية







رسالة الدمام مصطفى عنبر

جددت الجامعة العربية اليوم السبت، تأكيدها عدم إدراج ملف الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة العربية الـ29 التى ستنطلق غدا الأحد على مستوى القادة فى السعودية.

وقال المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفى، فى تصريحات للصحفيين، إن الأزمة بين دول المقاطعة الأربع وقطر، غير مطروحة على جدول الأعمال الرئيسى للقمة، ولم يتم بحثها بشكل عام فى أو من أطر العمل الرسمية.

وأشار عفيفى إلى أن الأمر يعد منطقيا، لأن أيا من أطراف الأزمة لم يطلب منذ نشوبها إدراجها على جدول عمل الجامعة، موضحا أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعلن فى أكثر من مناسبة هذا الأمر، مع تأكيده دعمه لجهود الوساطة التى يبذلها أمير الكويت.

كان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، كشف عن أن الأزمة الدبلوماسية مع قطر لن تكون مطروحة فى القمة العربية فى السعودية، وأن حل الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجى.

وأوضح أن هناك مشاورات مستمرة بين الدول الأربع المناهضة للإرهاب والتى عقد وزراء خارجيتها اجتماعا الخميس لبحث آخر مستجدات هذه الأزمة.

وأضاف: "لدينا مشكلة مع قطر تتمثل فى دعم الإرهاب وتمويله وتأثير ذلك فى أطراف أخرى فى المنطقة.