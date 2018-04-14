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البحرين تؤيد العملية العسكرية الثلاثية ضد نظام الأسد

السبت، 14 أبريل 2018 12:32 م
البحرين تؤيد العملية العسكرية الثلاثية ضد نظام الأسد نبيل الأحمر


كتبت – شرويت ماهر
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أعلن نبيل الأحمر المستشار الإعلامى لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن مملكة البحرين تؤيد العملية العسكرية الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، ضد نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوى.

وكتب نبيل الأحمر عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" أعلنت مملكة البحرين، تأييدها الكامل للعملية العسكرية التى شنتها أمريكا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، والتي استهدفت برنامج الأسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في الجمهورية العربية السورية، وذلك على إثر الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما".

على مدار 90 دقيقة وفى تمام الساعة الثالثة فجرا، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده تنفذ عملية عسكرية بالمشاركة مع بريطانيا وفرنسا، على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على مزاعم - نفتها السلطات السورية- استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما بغوطة دمشق الأسبوع الماضى.

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