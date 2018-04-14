إيران: أمريكا مسؤولة عن تداعيات هجومها على سوريا







رويترز

قال مسؤول بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم السبت، أن أمريكا مسؤولة عن تداعيات هجومها على سوريا، حسبما أفادت وكالة فارس للأنباء.

وأشار الحرس الثورى إلى أن الأحداث لن تكون قطعا فى مصلحة أمريكا.

من جانبها نددت سوريا بـ"العدوان البربرى الغاشم" على أراضيها بعد الضربات التى وجهتها واشنطن وباريس ولندن ضد مراكز ومقرات عسكرية، فجر السبت، رداً على هجوم كيميائى مفترض فى مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه.