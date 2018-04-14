إصابة 4 أشخاص فى خلاف بمخيم عين الحلوة الفلسطينى بلبنان







أ ش أ

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن خلافًا وقع اليوم بين عناصر من حركة فتح فى حى الزيب داخل مخيم عين الحلوة الفلسطينى بلبنان تطور إلى إطلاق نار، وأشارت الوكالة، إلى أن الخلاف أدى إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا الى المستشفى للعلاج.

وفى فبراير الماضى، كانت أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مقتل المتشدد محمد جمال حمد فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وذكرت الوكالة - فى بيان حينذاك - أن اشتباكات عنيفة اندلعت إثر ذلك بين القوى الأمنية المشتركة والجماعات المتشددة على محورى الصفصاف وسوق الخضار داخل المخيم استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ، ما أدى إلى احتراق منزل وشوهدت سحب الدخان الأسود فى سماء المنطقة ، كما سجلت حركة نزوح باتجاه جامع الموصلى، وأضافت أنه أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة تلك الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة ، كما اتخذ الجيش اللبنانى تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.