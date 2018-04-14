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إسرائيل: الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية فى سوريا "مبررة"

السبت، 14 أبريل 2018 09:14 ص
إسرائيل: الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية فى سوريا "مبررة"


(أ ف ب)
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اعتبرت إسرائيل، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا "مبررة"، قائلة أن النظام السورى يواصل "أعماله المجرمة".

وقال مسؤول غسرائيلى طلب عدم الكشف عن هويته "العام الماضى، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن استخدام أسلحة كيميائية سيعنى انتهاك خط أحمر. وهذه الليلة وبقيادة أمريكية، تحركت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نتيجة لذلك"، مؤكدا أن "سوريا تواصل أعمالها المجرمة".

واضاف ان "ايران تستخدم ايضا سوريا كقاعدة للقيام بمثل هذه الاعمال، ما يعرض أرض سوريا وقواتها وقيادتها للخطر".

وقال وزير الاسكان الاسرائيلى يوآف غالانت العضو فى الحكومة الامنية المصغرة على حسابه على تويتر، ان الهجوم على سوريا كان "رسالة مهمة موجهة الى محور الشر الذى تشكله ايران وسوريا وحزب الله".

 

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان الدولة العبرية ابلغت مسبقا بهجمات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

 

 


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