إخوان سوريا يباركون عمليات تركيا وضربها لمناطق درع الفرات وغصن الزيتون







كتب محمود العمرى

فى موقف يؤكد مساندة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية للضربة العسكرية ضد سوريا وضرب تركيا للمناطق السورية، وتدمير البلاد من أجل أهدافها الخاصة التى تسعى إليها، وذلك فى التصريحات التى نشرتها جماعة الإخوان فى سوريا على لسان مراقبها العام، والذى بارك العمليات التركية وضربها لغصن الزيتون والمناطق المختلفة فى سوريا، بينما وصف وجود روسيا بأنه احتلال ومساندة لنظام بشار الأسد.

وقال محمد حكمت وليد، المراقب العام لجماعة الإخوان الإرهابية فى سوريا، الذى بارك العمليات التى تقوم بها تركيا بأن تركيا والشعب التركى قدموا الكثير لثورتنا، واختلطت دماء ثوارنا بدماء الجيش التركى على أرض سورية فى عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، ولا ينكر هذا الدور إلا جاحد.

فيما هاجم روسيا، قائلا: "الاحتلال الروسى والإيرانى هو الوجود غير الشرعى فى سوريا، لأنهما استدعيا من قبل نظام فقد شرعيته".