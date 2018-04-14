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أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا

السبت، 14 أبريل 2018 06:48 م
أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا الضربة الجوية على سوريا


كييف (أ ش أ)
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أعربت أوكرانيا عن تأييدها للضربة الجوية العسكرية التى نفذتها، فى وقت مبكر من صباح اليوم، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف عسكرية فى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية ـ فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ـ إن استخدام أى شخص، فى أى مكان وتحت أى ظرف، أسلحة كيميائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، مشيرة إلى ضرورة مساءلة المسئولين عن مثل تلك الأعمال.

وأضاف البيان " إن كييف تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتدعم تصرفات الحلفاء ردًا على استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دمشق فى مدينة (دوما) السورية والتى أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين".

 


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