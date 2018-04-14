أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا

أوكرانيا تعلن تأييدها للضربة العسكرية الأمريكية ضد سورياالسبت، 14 أبريل 2018 06:48 م
الضربة الجوية على سوريا
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أعربت أوكرانيا عن تأييدها للضربة الجوية العسكرية التى نفذتها، فى وقت مبكر من صباح اليوم، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف عسكرية فى سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية ـ فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ـ إن استخدام أى شخص، فى أى مكان وتحت أى ظرف، أسلحة كيميائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، مشيرة إلى ضرورة مساءلة المسئولين عن مثل تلك الأعمال.
وأضاف البيان " إن كييف تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتدعم تصرفات الحلفاء ردًا على استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دمشق فى مدينة (دوما) السورية والتى أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين".
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مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
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