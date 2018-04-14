أهالى طوخ يشيعون جنازة الشهيد الملازم أول محمود عماد دغش

أهالى طوخ يشيعون جنازة الشهيد الملازم أول محمود عماد دغشالسبت، 14 أبريل 2018 09:27 م
تشيع الجثمان
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شيع المئات من أبناء قرية بلتان مركز طوخ جنازة الشهيد الملازم أول محمود عماد دغش 24 سنة دفعة 111 حربية، والذى استشهد فى إحباط العملية الإرهابية التى شهدتها سيناء صباح اليوم وراح ضحيتها 8 من أبطال الجيش.
وشهد مراسم تشييع الجنازة المهندس مصطفى عباس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وعدد من المسئولين وأهالى القرية والقرى المجاورة، وردد المشاركون فى الجنازة هتفات تندد بالإرهاب، وتؤكد أن الإرهاب الأسود لن يزيد المصريين سوى عزيمة قوية وثبات.
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