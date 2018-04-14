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أهالى طوخ يشيعون جنازة الشهيد الملازم أول محمود عماد دغش

السبت، 14 أبريل 2018 09:27 م
أهالى طوخ يشيعون جنازة الشهيد الملازم أول محمود عماد دغش تشيع الجثمان


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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شيع المئات من أبناء قرية بلتان مركز طوخ جنازة الشهيد الملازم أول محمود عماد دغش 24 سنة دفعة 111 حربية، والذى استشهد فى إحباط العملية الإرهابية التى شهدتها سيناء صباح اليوم وراح ضحيتها 8 من أبطال الجيش.

 

وشهد مراسم تشييع الجنازة المهندس مصطفى عباس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وعدد من المسئولين وأهالى القرية والقرى المجاورة، وردد المشاركون فى الجنازة هتفات تندد بالإرهاب، وتؤكد أن الإرهاب الأسود لن يزيد المصريين سوى عزيمة قوية وثبات.


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