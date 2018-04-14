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السبت، 14 أبريل 2018 05:57 م
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أمين عام الأمم المتحدة: مستعدون لزيارة موقع الهجوم الكيماوى فى دوما

السبت، 14 أبريل 2018 05:16 م
أمين عام الأمم المتحدة: مستعدون لزيارة موقع الهجوم الكيماوى فى دوما الأمين العام للأمم االمتحدة أنطونيو جوتيرس


رويترز
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم السبت، كل الدول الأعضاء فى مجلس الأمن على "التحلى بضبط النفس فى تلك الظروف الخطيرة وتجنب أى أفعال من شأنها تصعيد الأمور فى سوريا وتفاقم معاناة الشعب السورى".

وأضاف جوتيريس أن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا تتطلب تحقيقا من الأمم المتحدة وإن محققين دوليين مستعدون لزيارة موقع هجوم كيماوى مزعوم فى مدينة دوما السورية.

 

 


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