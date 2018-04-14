أمين عام الأمم المتحدة: مستعدون لزيارة موقع الهجوم الكيماوى فى دوما







رويترز

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم السبت، كل الدول الأعضاء فى مجلس الأمن على "التحلى بضبط النفس فى تلك الظروف الخطيرة وتجنب أى أفعال من شأنها تصعيد الأمور فى سوريا وتفاقم معاناة الشعب السورى".