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وزير الأوقاف الفلسطينى يندد بمحاولة مستوطنين إحراق مسجد قرب نابلس

الجمعة، 13 أبريل 2018 08:41 ص
وزير الأوقاف الفلسطينى يندد بمحاولة مستوطنين إحراق مسجد قرب نابلس وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس


أ ش أ
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ندد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، بمحاولة عدد من المستوطنين المتطرفين إحراق مسجد الشيخ سعادة، وكتابة شعارات تحريضية فى قرية عقربا جنوب شرق نابلس.

وقال ادعيس - فى تصريح له اليوم الجمعة - إن هذه الأعمال الإرهابية التى تطال مقدسات المسلمين ومساجدهم، وكذلك المسيحيين، تأتى متساوقة مع التحريض الإسرائيلى الممنهج على الشعب الفلسطينى وقيادته السياسية والتى تستغل المناسبات الدينية لتمرير تحريضها، وما الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والإبراهيمى إلا دليل عليها.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية بممارساتها التصعيدية وتبريرها لأعمال هؤلاء ستفضى بالمنطقة إلى حرب دينية، داعيا إلى كف هؤلاء المتطرفين عن أعمالهم الصبيانية والجبانة، مطالبا المجتمع الدولى بحماية أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين من الانتهاكات الإسرائيلية التى لا يمكن وصفها إلا بالخطيرة وغير المبررة بأى شكل من الأشكال.


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