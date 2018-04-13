نشوب حريق بمخازن تابعة للرى بقناالجمعة، 13 أبريل 2018 01:27 م
نشوب حريق بمخازن تابعة للرى بقنا
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نشب منذ قليل حريق بمخازن تابعة للرى بمنطقة خزان نجع حمادى، بمحافظه قنا دون وقوع إصابات.
ومن جانبه أفاد مصدر مسئول أنه نشب حريق صباح اليوم، بمخازن تابعة للرى بمنطقة خزان نجع حمادى تم اخطار قوات الدفاع المدنى والحريق لتنتقل القوات إلى مكان الحريق فى محاولة لإخمادة قبل أن يمتد لباقى المبانى المجاورة لافتا إلى أن المعاينة الأولية أفادت بأن الحريق نشب فى الأشجار المحيطة بالمخازن دون وقوع إصابات وجارى إخمادها.
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