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نشوب حريق بمخازن تابعة للرى بقنا

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:27 م
نشوب حريق بمخازن تابعة للرى بقنا نشوب حريق بمخازن تابعة للرى بقنا


قنا - هند المغربى
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نشب منذ قليل حريق بمخازن تابعة للرى بمنطقة خزان نجع حمادى، بمحافظه قنا دون وقوع إصابات.

ومن جانبه أفاد مصدر مسئول أنه نشب حريق صباح اليوم، بمخازن تابعة للرى بمنطقة خزان نجع حمادى تم اخطار قوات الدفاع المدنى والحريق لتنتقل القوات إلى مكان الحريق فى محاولة لإخمادة قبل أن يمتد لباقى المبانى المجاورة لافتا إلى أن المعاينة الأولية أفادت بأن الحريق نشب فى الأشجار المحيطة بالمخازن دون وقوع إصابات وجارى إخمادها. 

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