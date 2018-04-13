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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 13 أبريل 2018 12:11 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة ، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2535 طن قمح و79 سيارة نقل محملة بـ 3497 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131078 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا  .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 9000 طن يوريا و5080 طن فوسفات 982 طن رمل و560 طن سلفات أمونيوم و4313 طن علف بنجر .

 


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