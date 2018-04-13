مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تدعو للتحرك فى سوريا دون تسرع

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تدعو للتحرك فى سوريا دون تسرعالجمعة، 13 أبريل 2018 04:28 م
مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة نيكى هايلى
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أكدت سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة نيكى هايلى الجمعة، ضرورة عدم التسرع فى التحرك عسكريا بسوريا، لكنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أنه "فى وقت ما يجب القيام بشىء ما" حيال هذا الملف.
وقالت للصحفيين إنه يجب "عدم التسرع فى قرارات كهذه"، مضيفة أن التسرع يؤدى إلى "ارتكاب أخطاء".
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