مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تدعو للتحرك فى سوريا دون تسرع







الأمم المتحدة (أ ف ب)

أكدت سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة نيكى هايلى الجمعة، ضرورة عدم التسرع فى التحرك عسكريا بسوريا، لكنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أنه "فى وقت ما يجب القيام بشىء ما" حيال هذا الملف.

وقالت للصحفيين إنه يجب "عدم التسرع فى قرارات كهذه"، مضيفة أن التسرع يؤدى إلى "ارتكاب أخطاء".