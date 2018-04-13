مدير أمن السويس يقود دوريات أمنية مكبرة بشوارع المحافظة

السويس- سيد نون



قاد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، دوريات مكبرة لسيارات ومدرعات وقوات الشرطة داخل جميع شوارع وأحياء المحافظة.

وقامت الدوريات التى تواجد بها اللواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية وقيادات الأمن العام والأمن الوطنى بالتواجد بأحياء "السويس و الأربعين وفيصل وعتاقة والجناين".

وأكد اللواء محمد جاد، أن رجال الشرطة متواجدين فى جميع شوارع السويس وميادينها، كما نقوم بتامين المنشات الحيوية والدينية بجميع الأحياء.

وأشار مدير الأمن، إلى قيامه بتفقد الكمائن الأمنية بداخل وخارج المحافظة، كما تقوم حاليا قوات الأمن بتمشيط المناطق الجبلية.