video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 أبريل 2018 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية : تخصيص قطعتى أرض لإنشاء مدرستين فى بلبيس

الجمعة، 13 أبريل 2018 11:31 ص
محافظ الشرقية : تخصيص قطعتى أرض لإنشاء مدرستين فى بلبيس اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مدرستين بمركز بلبيس لخدمة الأهالي وتوفير تعليم جيد لأبنائهم ، وللمساهمة فى القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية لتقديم تعليم جيد لبناء جيل قادر على صناعة المستقبل .

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أن الأولى  مدرسة تعليم أساسي  لخدمة قرية تل الجراد على مساحة 2975 متر مربع ملك هيئة الأوقاف الواقعة بحوض المعترض ، زمام زراعي ناحية إنشاص الرمل مركز بلبيس ، والثانية مدرسة للتعليم الأساسي ، على مساحة 12 قيراط الواقعة بحوض البحيرة نم /14- زمام ناحية عزبة رفلة مركز بلبيس تبرع من أحد المواطنين .

وقال المحافظ ، أن موافقة وزير الزراعة تأتى في اطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116 / 1983وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016​ .

وشدد المحافظ ، على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ومع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة أي تعديات أو مخالفات تقع فى المساحات المجاورة والحفاظ على الرقعة الزراعية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية : تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على شون وصوامع القمح

محافظ الشرقية يشيد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

بلبيس

تخصيص قطعة ارض لمدرسة




لا تفوتك
محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى مباراة أرسنال وسسكا موسكو فى اليوروباليج

تنظيم الحمدين الإرهابى يطلب مرتزقة من دول أفريقية للعمل بالأجهزة الأمنية

تنظيم الحمدين الإرهابى يطلب مرتزقة من دول أفريقية للعمل بالأجهزة الأمنية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ

حرب تكسير العظام داخل "الشرق" الإخوانية.. مفصولون من الفضائية يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور.. ويتوعدون بفضحه أمام ممولى القناة التمويل.. ومعتز مطر يشرف على مذابح العاملين بضوء أخضر من قادة الجماعة الإرهابية

حرب تكسير العظام داخل "الشرق" الإخوانية.. مفصولون من الفضائية يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور.. ويتوعدون بفضحه أمام ممولى القناة التمويل.. ومعتز مطر يشرف على مذابح العاملين بضوء أخضر من قادة الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة