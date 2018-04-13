محافظ الشرقية : تخصيص قطعتى أرض لإنشاء مدرستين فى بلبيس







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مدرستين بمركز بلبيس لخدمة الأهالي وتوفير تعليم جيد لأبنائهم ، وللمساهمة فى القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية لتقديم تعليم جيد لبناء جيل قادر على صناعة المستقبل .

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أن الأولى مدرسة تعليم أساسي لخدمة قرية تل الجراد على مساحة 2975 متر مربع ملك هيئة الأوقاف الواقعة بحوض المعترض ، زمام زراعي ناحية إنشاص الرمل مركز بلبيس ، والثانية مدرسة للتعليم الأساسي ، على مساحة 12 قيراط الواقعة بحوض البحيرة نم /14- زمام ناحية عزبة رفلة مركز بلبيس تبرع من أحد المواطنين .

وقال المحافظ ، أن موافقة وزير الزراعة تأتى في اطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116 / 1983وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016​ .

وشدد المحافظ ، على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ومع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة أي تعديات أو مخالفات تقع فى المساحات المجاورة والحفاظ على الرقعة الزراعية .