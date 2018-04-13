فاطمة فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى بخيل وكان بيقفل على الأكل فى الثلاجة"الجمعة، 13 أبريل 2018 04:00 ص
محكمة الأسرة -أرشيفية
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وقفت "فاطمة. ع" البالغة من العمر 25 عاما والمقيمة بأحد مراكز منوف بمحافظة المنوفية أمام محكمة الأسرة، لإقامة دعوى خلع ضد زوجها "أحمد.ا" البالغ من العمر 34 عاما بسبب بخله الشديد، فكان يغلق باب الثلاجة بقفل.
وأضافت الزوجة خلال الدعوى، أنه منذ زواجى له وهو بخيل وحريص جدا على الأموال التى يملكها، ودائما معاملتى معاملة سيئة تصل للتعدى بالضرب والسب، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية.
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